“منخفض” يضرب لبنان بعد الطقس المستقر… وتدن كبير بدرجات الحرارة

يسيطر طقس مستقرعلى منطقة شرق المتوسط ولبنان ويستمر لغاية يوم غد الجمعة، على أن نتأثر بدءا من يوم السبت بمنخفض جوي بارد انما سريع الحركة سيتمركز فوق تركيا ويؤثر على لبنان بطقس شتوي بارد وممطر بغزارة أحيانًا مع عواصف رعدية ورياح قوية وتدن في الحرارة فيما تتساقط الثلوج على الجبال وتتدنى ليلاً الى ما دون ١٤٠٠م بقليل قبل عودة الاستقرار قبل ظهر الأحد.

يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:









اليوم الخميس: طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة فيما الأجواء مشمسة يتخللها سحب مرتفعة

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٨ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٢ إلى ١٣ درجة وعلى ١٠٠٠م بين ٥ و١٢ درجة

– الرياح شمالية غربية ٢٥مم/س

– الرطوبة ٦٥٪

– الضغط الجوي ١٠١٥ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الجمعة: طقس مستقر مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وتتخطى عتبة الـ ٢١ درجة بقليل

السبت: طقس غير مستقر وممطر مع عواصف رعدية وتدن كبير بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج نهارا على ١٥٠٠م وتتدنى ليلا الى ١٢٠٠م مع رياح نشطة.