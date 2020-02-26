شنكر يكشف عن العقوبات على “حزب الله” والأموال المنهوبة!

شدّد مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر خلال حديث لقناة “سكاي نيوز عربية” على أن “عقوباتنا تسبب ضغطاً كبيراً على حزب الله في لبنان”.

وكشف أننا “نحضر مجموعة عقوبات على خلفية قانون ماغنتسكي في لبنان وننظر في مجموعة من الأسماء”.









وبالنسبة للأموال المنهوبة واستعادتها، قال المسؤول الأميركي أن “هذا أمر نتطلع للعمل عليه مع الحكومة اللبنانية، وعلى حكومة الرئيس حسان دياب المضي إلى الأمام في إصلاح حقيقي ومحاربة للفساد واتخاذ خيارات صعبة”.

ورأى أن “الحملة على إيران تستهدف الضغط عليها اقتصادياً من أجل الحد من تمويلها لـ”حزب الله” والحوثيين والحشد الشعبي”.

واعتبر أنه “لم يكن هناك إصلاح في لبنان‬ وكانت هناك ممارسات أدت إلى تصاعد الدين العام والفوائد العالية جداً ممّا اعاق التنمية وقطاع الصناعة كما أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى الوضع المالي الحالي وكلها نتيجة قرارات لبنانية اتخذها سياسيون لبنانيون والقطاع المصرفي”.

وأكد شنكر أن “سياسة الولايات المتحدة هي أن ‫لبنان ‬بحاجة إلى إصلاح ونحن ندعم المطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون من إصلاح اقتصاديّ وضد الفساد”.