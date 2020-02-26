صحف غربيه: تصاعد غضب اللاجئين الفلسطينيين من إسماعيل هنيه – بقلم احمد محمد

اشارت تقارير صحفية غربية صادرة اخيرا إلى تعاظم ما أسمته بتحدي اللاجئين أمام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، حيث يوجه الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان انتقادات لحركة حماس وهنية.

وتشير صحيفة انديبندنت في تقرير لها إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يتهمون هنية بأنه مشغول عنهم بعدد من الملفات ، ابرزها الجولات الخارجية التي يقوم بها بالاضافة إلى عدم تخصيص الوقت الكاف للتعاطي او للتواصل معهم من أجل حل مشاكلهم المتنوعة.









وتضيف الصحيفة أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشعرون بأن هنية مشغول عنهم بمحاولاته إرضاء الزعماء العرب فقط، بدلاً من الاعتناء بقضيتهم في لبنان .

ويشير مصدر فلسطيني وصفته الصحيفة بالمسؤول إلى ان هذه القضية تعتبر واحدة من أدق وأهم القضايا السياسية للفلسطينيين في لبنان ، مشيرا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غاضبين أيضا من هنية بسبب عدم زيارته إليهم في لبنان حتى الان ، بالاضافة إلى الانتقادات التي وجهتها بعض من قوى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهنية بسبب أهتمامه فقط بغجراء الرحلات الخارجية على حساب قضيتهم ، كما يزعمون.

اللافت أن حدة أو مستوى هذه الانتقادات أرتفع وبقوة خلال الفترة الاخيرة خاصة مع ارتفاع حدة الأزمات السياسية في لبنان ، وهو ما أنعكس بصورة واضحة على اللاجئين اللبنانيين.

وتشير صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها إلى دقة هذه القضية ، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشعرون بأن لهم الكثير من الزخم والتحركات سواء السياسية أو الاستراتيجية في منظومة العمل الوطني الفلسطيني ، ولهذا يطالبون بضرورة الهتمام بهم وبقضيتهم بصورة أفضل.

عموما فإن زيارة هنية المرتقبة إلى لبنان تتزايد دقتها ، وهو ما يزيدمن حساسية الوضع السياسي الان إزاء التطورات الحاصلة بالمنطقة.