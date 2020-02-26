سلام يطالب الرئيس دياب عدم توقيع مرسوم كتاب العدل!

صرح المحامي مروان سلام ان دورة كتاب العدل الأخيرة التي جرت في ظل تولي الوزير سليم جريصاتي لوزارة العدل، يتحضر رئيس الحكومة حسان دياب لتوقيع مرسومها بعد تنظيمه من وزارة العدل لإرساله الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، والجميع بات يعلم كيف ان هذه الدورة تشوبها مغالطات مقصودة في التصحيح، وغلب عليها الاعتبارات الحزبية والطائفية على عنصر الكفاءة، بعيدا عن الميثاقية التي اعتاد ان يتغنى بها التيار الوطني الحر حين يتعلق الامر بمحازبيه ومناصريه، ليحرم بها كفاءات كثيرة منها حرمان اهالي بيروت الذي احتل مواقعها اشخاص من خارج مدينتهم.

يذكر ان كتاب العدل الاصيلين الآن في بيروت عددهم اثنان فقط لا غير.









لذا نطالب الرئيس حسان دياب عدم توقيع هذا المرسوم وان يصار الى الغاء الدورة الأخيرة كليا، والعمل على اجراء امتحانات نزيهة تتقدم بها الكفاءة بعيدا عن اية اعتبارات اخرى.

كما نذكر الرئيس دياب بأن الاولى به ان يوقع مرسوم الناجحين في الخدمة المدنية التي يرفض توقيعه جبران باسيل حتى الآن لإعتبارات طائفية صرف.