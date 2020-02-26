“إنجاز جديد”… فوز المهندس طارق ابراهيم بـ”جائزة التمييز بالعمارة في المانيا”

فاز المهندس المعمار اللبناني طارق ابراهيم بجائزة “التمييز بالعمارة” في “German Design Award” الإلمانية العالمية في فرانكفورت، عن مشروع معماري بعنوان “امتداد الهوية” وهي عن فيللا صممها ونفذها في بقعاتا في منطقة الشوف – جبل لبنان.

والفيللا امتداد لبيت قديم بني عام 1852، وقد خضع لعدة اضافات على مر السنين. اعاد ترميمه دامجا التراث والحداثة معا مع الحفاظ على هوية البيت الأصلية.









وأعلنت لجنة التقييم عن المشروع ان ابراهيم “استطاع دمج العمارة القديمة مع العمارة الحديثة مع احترام تاريخ البناء، مضيفا امتدادات متنوعة ومواد مختلفة بشكل دقيق”.

وقال ابراهيم: “علينا احترام قديمنا وصفات كل بيت يحمله في طياته، ففي النهاية هندسة العمارة هي برهان على وجود الحضارات عبر التاريخ، فهي الخالدة عبر الأجيال”.

وقد عرض المشروع في متحف Angewandte Kunst الخاص بالفنون الحديثة، كما وضع اسم “Paseo Architecture” وهو مكتب الهندسة الذي يملكه ابراهيم على جدار التمييز الخاص بالجائزة العالمية”.

وكان سبق لابراهيم أن حاز على الجائزة الذهبية عن فئة العمارة في “Muse Award” التابعة لـ”International Association of Awards” والجائزة البروزنزية في “A’Design Award & Competition” الايطالية العالمية في كومو- ميلانو عن فئة “هندسة العمارة” وجائزة “كوتينوس” العالمية التي اطلقت للمرة الأولى في الشرق الأوسط عن فئة “التميز في مجال الفن المعماري لعام 2018” برعاية المنظمة الخيرية العالمية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة “ساند” العالمية، وذلك تقديرا لتفوقه وإبداعه المتواصل في مجال الفن المعماري والهندسي.