أحدهما تزوج 17 يوماً خوفاً من الفضيحة.. أسرع حالات الطلاق للفنانين العرب

يشهد الوسط الفني حالات طلاق بشكل يبدو لافتاً للنظر، حتى إن بعض الزيجات لم تستمر سوى 24 ساعة فقط، في ظروف غريبة لأسباب الانفصال، في هذا التقرير نعرض لكم أسرع حالات الطلاق للفنانين العرب.

رشدي أباظة والشحرورة صباح

فاجأ الفنان رشدي أباظة العالم بزواجه من الفنانة اللبنانية صباح، بعدما تعارفا في أحد أفلامه، الذي كان يصوره في بيروت، إلا أن المفاجأة كانت في انفصالهما بعد 24 ساعة فقط من زواجهما، وعودة أباظة إلى بيروت بعد رفض زوجته الأولى سامية جمال للزيجة، وترديد الشائعات حول الثنائي.









أحمد رمزي ونجوى فؤاد

كان الزواج الثاني في حياة رمزي غريباً؛ إذ تزوج الراقصة والممثلة نجوى فؤاد خوفاً من الفضيحة، كان أحمد رمزي والملحن الراحل أحمد فؤاد حسن في منزل نجوى، وحدثت مشادة بينهما، وحاول أحمد رمزي الصلح بينهما، ولكنه فشل.

فخرج الملحن أحمد فؤاد حسن وقام بتسريب خبر عن وجود علاقة بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد للصحافة، وبعد أن قام صديق بإبلاغ رمزي بما فعله حسن، قرر الثنائي أن يتزوجا، خوفاً من الفضيحة وانتشار الخبر بالصحف، كمادة للصحافة التي لا تتحقق من الشائعات، واستمر الزواج 17 يوماً فقط، وبعدها انفصلا، وكان أسرع زواج في حياة أحمد رمزي، الذي تزوج 3 مرات.

نورا وحاتم ذو الفقار

تزوجت الفنانة نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، وبعد 5 أشهر فقط قررت طلب الطلاق، بعد اكتشاف نورا أن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار مدمن مخدرات، بحسب ما كتبته الصحف حينها، وما تردد في الأوساط الفنية.

محمد منير

تزوج الفنان محمد منير من الفتاة النوبية داليا يوسف، لكن لسوء الحظ لم يستمر الزواج سوى 50 يوماً فقط.

أحمد الفيشاوي ووسام

انفصل الفنان أحمد الفيشاوي بعد شهر واحد فقط من زواجه من وسام، حيث نشب بينهما خلاف شديد في شهر العسل، أجبر عروسه على العودة إلى منزل عائلتها، ليتم الطلاق بعد شهرين فقط.

إيمان العاصي

أعلنت الفنانة المصرية إيمان العاصي اعتزالها الفن بعد زواجها من رجل الأعمال نبيل زانوسي، ولكن بعد 3 أشهر بدأت الخلافات، لتصل إلى الطلاق الذي لم يتم بسهولة، حيث قام الزوج بحبسها في غرفه في الفيلا، لتتنازل عن كل أملاكها وكل مستحقاتها المالية قبل أن يطلقها.

مي سليم ووليد فواز

كان طلاق الفنانة مي سليم من الفنان وليد فواز من أسرع حالات الطلاق الحديثة، إذ فاجآ جمهورهما حين أعلنا الانفصال بعد 25 يوماً فقط.

ياسمين كساب

تزوجت الشابة ياسمين كساب من الجراح الروسي آرتيوم كوشرجيان، الذي أعلن إسلامه وغيّر اسمه إلى عمر، ليتمكن من الزواج منها، لكن بعد 3 أشهر فقط أعلنت ياسمين كساب انفصالها عن زوجها دون إبداء أسباب.