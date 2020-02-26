أميركا تضع اللبنانيين يوسف عبد الرضا وقاسم بزي وجواد نور الدين على القائمة الدولية للإرهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 3 شخصيات لبنانية و12 كيانا على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” التابعة لحزب الله.

وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين مسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلا عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدن.









كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لـ”حزب الله”.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأميركية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.