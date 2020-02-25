السيّد يردّ على جعجع: كاذب ومفتري… مرضك أخطر من السرطان، مرضك في عقلك!.. الله يشفيك

غرّد النائب جميل السيّد عبر “تويتر” وقال: “جعجع:”ميشال لابيفير الذي كتب عن إصابتي بالسرطان هو صديق لجميل السيّد”!

أولاً لا صداقة بيني وبين المذكور ولا لقاء ولا إتصال منذ سنوات! ثانياً: نحن لا نشمت بالموت والمرض لأنّ لا أحد محصّن ضدهما! ثالثاً: جعجع كاذب ومفتري، وكلامه يثبت أن مرضه أخطر من السرطان، مرضه في عقله! الله يشفيك”.







