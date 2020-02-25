بالفيديو.. رجل مسن يحمل عبوة مليئة بالبنزين ويطالب بأمواله في أحد المصارف

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن داخل أحد المصارف يحمل عبوة مليئة بالبنزين ويطالب بأمواله.
وسُمع في الفيديو أحد الموظفين يحاول تهدئة الرجل ويقول له “مصرياتك حتاخدن يا أبو حسين”.
فيما ردّ الرجل قائلاً: “بدي مصرياتي”.
مواطن لبناني يطالب بسحب راتبه من بنك الاعتماد وعندما رفض المصرف إعطائه راتبه التي تبلغ قيمته خمسمائة دولار وعرض عليه خمسين دولار حاول احراق نفسه بمادة البنزين .
في عهد عون المصارف تسرق تعب الناس بغطاء من الدولة .
بالحرب الناس ما عاشت الذل هيدا .#في_عهد_ميشال_عون pic.twitter.com/NRlLLCfnLq
— Daniella Rammah (@Daniell95196748) February 25, 2020