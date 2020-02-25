بالفيديو.. رجل مسن يحمل عبوة مليئة بالبنزين ويطالب بأمواله في أحد المصارف

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن داخل أحد المصارف يحمل عبوة مليئة بالبنزين ويطالب بأمواله.

وسُمع في الفيديو أحد الموظفين يحاول تهدئة الرجل ويقول له “مصرياتك حتاخدن يا أبو حسين”.









فيما ردّ الرجل قائلاً: “بدي مصرياتي”.