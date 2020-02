إصابة نائب وزير الصحة الإيرانيّ بـ”كورونا”!

أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في الوزارة الثلاثاء، في ظل تفشي المرض في الجمهورية الإسلامية.

وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة إن “اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية” لجهة الإصابة.

ويذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقاً خلال مؤتمر صحافي مشترك الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

وخلال المؤتمر، نفى حريرجي صحة ما أعلنه أحد النواب عن وفاة 50 شخصاً بالفيروس في مدينة قم، قائلا إنه مستعد “للاستقالة” في حال ثبتت صحة العدد.

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.

Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020