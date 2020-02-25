وفاة مبارك.. رحيل الرئيس المصري الأسبق عن عمر ناهز 92 عاماً بعد معاناة مع المرض

توفي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الثلاثاء 25 فبراير/شباط 2020، عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وفقاً لما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري.

تفاصيل أكثر: صحيفة “اليوم السابع” قالت في خبر عاجل: “إن أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بدأوا ينشرون برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم”، مشيرةً إلى أن عائلة مبارك لم تعلّق بعد بشكل رسمي على وفاته.









أما موقع “المصريون”، بأن فقال محيط مستشفى “الجلاء” العسكري في العاصمة القاهرة،الذي يتواجد فيه مبارك، يشهد تحركات غريبة، حيث وصلت شخصيات رفيعة، وسط تواجد نجلا مبارك علاء وجمال.

كان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، قد قال يوم الأحد 23 فبراير/شباط 2020، إن والده دخل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية، وقال في تغريدة له على موقع تويتر: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب”.

كان فريد الديب محامي مبارك، قال في تصريحات لموقع «المصري اليوم»، إن “موكله موجود في العناية المركزة بالمستشفى، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء”.

أضاف الديب أن “مبارك خضع لفحوصات شاملة، منها تحاليل وقياس الضغط والسكر استعداداً لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة”.

من هو مبارك؟ ولد الرئيس المصري الأسبق في 4 مايو/أيار 1928، في محافظة المنوفية، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981 خلفاً لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير/شباط 2011، بتنحيه تحت ضغوط شعبية، وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

حصل مبارك على تعليم عسكري في مصر متخرجاً من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم أصبح قائداً للقوات الجوية في أبريل/نيسان 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

في عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981، على يد جماعة سلفية مصرية تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999.

تمت محاكمة مبارك بعد تنحيه عن السلطة من قبل محكمة الجنايات في مصر، بتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر، وقد نفى مبارك جميع التهام الموجهة له.

حُكم على مبارك بالسجن المؤبد في 2 يونيو/ حزيران 2012، تم الطعن في الحكم وإعاده المحاكمة، وفي يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءه.