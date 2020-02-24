المغرّدون اللبنانيون يستقبلون كورونا بالسخرية والتجاذب السياسي

سجّل لبنان أول حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد لسيدة قادمة من قُمْ الإيرانية، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة إلى ساحة للسجال السياسي على خلفية تصريحات وزير الصحة اللبناني بأنه لا داعي للهلع.

وتداول اللبنانيون على الشبكات الاجتماعية هاشتاغ #لا داعي للهلع، بمزيج من السخرية والاستياء لإدراكهم قدرات البلاد المحدودة في مواجهة وباء صحي من هذا النوع، إذ يعاني المواطنون في الأوضاع العادية من صعوبة العلاج في المستشفيات، ويرددون دائما أن الكثير منهم يموتون على أبوابها لعدم تمكنهم من دفع التكاليف، فكيف الحال بانتشار فايروس بين المواطنين بهذه الطريقة السريعة؟









وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن “مريضة بالغة من العمر 45 عاما قادمة من قُمْ في إيران تبيّنت إصابتها بالكورونا”، وأعلن عن حالتين مشتبه بهما بالإصابة بكورونا.

وأضاف “كل الحالات التي نتابعها في أماكن الحجر وفي أماكن الإقامة متابعة أيضا، وكل الإجراءات التي نقوم بها كافية وأثبتَت أن الإجراءات في مطار رفيق الحريري جادة لكل الوافدين، ونقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأوصى الوزير بأنه “لا داعي حالياً للزيارات ويجب الاهتمام بالنظافة والطلب من الوافدين من إيران الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً”، وقال “على المدارس وغيرها من المراكز الاجتماعية أن تتخذ التدابير كافة للوقاية من الإصابة وليس هناك حتى الآن أي داع لإعلان حال الطوارئ”. غير أن الناشطين لم يقتنعوا بكلام الوزير، واجتاحت التعليقات الساخرة مواقع التواصل، وقالت مغردة: