قصي خولي يخرج عن صمته ويعلِّق على اتهامات زوجته مديحة الحمداني

بعد أيام من الضجة الكبيرة التي أثارتها الشابة التونسية ​مديحة الحمداني​، التي ظهرت بفيديو قالت فيه إنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، خرج الأخير عن صمته ليرد على اتهاماتها، مؤكداً صحة ما قالته عن علاقتهما.

ماذا قال؟ خولي كشف في تصريحات خاصة لمجلة زهرة الخليج، الأحد 23 فبراير/شباط 2020، أن التونسية مديحة الحمداني هي فعلاً زوجته وأم ابنه، ولكنه طلب عدم الخوض في هذا الموضوع حالياً، قائلاً إن الحمداني هي زوجته وأم ابنه، ويكنّ لها كل الاحترام والتقدير، مؤكداً أنه لن يخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة.









خلفية الخبر: مديحة الحمداني نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، ادّعت فيه أنها زوجة الممثل السوري قصي خولي، وظهرت وهي منهارة من البكاء، وتتحدث عن وضعها الصعب الذي تعيشه مع ابنها بسبب زوجها، مهددة إياه بكشف العديد من الحقائق للجمهور.

وقالت الشابة التونسية في مقطع الفيديو، إن قصي خولي ليس أباً مثالياً ولا يعير أي اهتمام لابنه، كما صرّح في برنامج “غداً أجمل” الذي عُرض منذ أكثر من أسبوعين على شاشة “إم بي سي”.

عودة إلى الوراء: خولي أعلن، في وقت سابق، استقباله مولوده الأول، رغم أنه لم يعلن من قبل عن زواجه، إذ نشر خولي صورة ليد طفل صغير فوق يده معلناً عن استقبال مولودٍ أطلق عليه اسم “العميد جونيور”، وكتب عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية أنه رُزق بابن وأخ وصديق تمناه طوال عمره.