نجوى كرم تثير موجة من الضحك على مواقع التواصل بسبب تصريحها الساخر عن “كورونا”!

أجابت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في تصريح صحفي، لإحدى القنوات التليفزيونية، على هامش الإحتفالية التي أقامها محبوها أول أمس في أحد الفنادق الكبرى في بيروت، بمناسبة عيد ميلادها.

وجاء السؤال عن مدى تخوّفها من وصول فيروس “كورونا” وتفشّيه في لبنان، فأجابت شمس الأغنية بتعليقٍ ملفتٍ ساخر، حيث قالت: “عندنا مناعة، وعندنا زبالة بالبلد بتقتُل كلّ البكتيريا اللي بيجو من برّا”.









وأثار تعليقها هذا موجة من الضحك لدى متابعيها الذين أكّدوا على خفّة ظلها و”هضامتها”، كما تحتوي قوة جوابها هذا على رسالة ساخرة، وجّهتها شمس الأغنية إلى المسؤولين في بلدها، في إشارة منها إلى الوضع البيئي الكارثي الذي يتعايش معه اللبنانيون يومياً رغماً عنهم، منذ تفشّي أزمة النفايات في لبنان منذ عام 2015.