الكويت تلغي احتفالات العيد الوطني بسبب كورونا

أعلنت الكويت، الاثنين، إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له “إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.









وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى “تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم”.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة من دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.