وزير المالية الفرنسي بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لوميير إنه “بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتية في أبوظبي، مشيراً إلى أن فرنسا تدرس خيارات مختلفة لدعم لبنان من بينها برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك.

وأشار لومير، في أبوظبي، الى أنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتية.









وزير المالية الفرنسي قال إن مبادلة أبوظبي ستستثمر مليار يورو في صندوق استثمار مزمع تدعمه الحكومة الفرنسية.

وكان قد اجتمع وزير المال الفرنسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وبحثا، خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.