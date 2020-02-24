الوطني الحر: الكلام عن تقاضي ملايين الدولارات من السفارة الإيرانية مضحك

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” في بيان، أن “التيار اعتبر أن الكلام المتداول عن تقاضيه ملايين الدولارات من السفارة الايرانية لبناء مقره الجديد مقابل أن يكون للحرس الثوري الايراني مركز عمليات فيه هو كلام مضحك وسخيف كما من روجوه”، متوقفا عند “الخيال الواسع الذي لا يمت للواقع بصلة عند مفبركيه”. وذكر التيار مرة جديدة بأن “أمواله تأتي من تبرعات التياريين في لبنان والانتشار”، وأنه “وضع على العلن رقم حساب للتبرع، وأنه تيار سيادي لا يعيش على التمويل من الدول الخارجية”.

وسأل البيان: “أين الغيارى لا يطرحون استفهاماتهم حول القصور والقلاع التي بناها بعض السياسيين ورؤساء الاحزاب والتي كلفت المليارات من دون ان يكون أصحابها قد قاموا بأي عمل منتج في حياتهم او ان يكونوا قد أعلنوا مرة عن مصدر أموالهم. إن ميزانيتنا علنية ونعرضها في المؤتمر السنوي في آذار من كل عام”.