موقع سويسري: جعجع تلقى علاجاً الأسبوع الماضي في مستشفى متخصّص بالسرطان

كشف الصحافي في موقع “proche et moyen orient” السويسري، ريشار لابيفيار، أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمضى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي في مستشفى “غوستاف روسي”، وهو مركز إقليمي لعلاج مرضى السرطان يقع في “فال دو مارن” في مدينة “فيل جويف” الفرنسية.

وبحسب ما نقل لابيفيار عن مصادر عدّة، فإنّ جعجع يعاني منذ سنوات نتيجة إصابته بمرحلة متقدّمة من مرض السرطان في جهازه الرئوي والبولي، ولديه صعوبات كبيرة في التغذية.









وأشارت المصادر إلى أنّها المرة الخامسة التي يزور فيها جعجع “فيل جويف” للعلاج، وقد كُشفت إصابته بالمرض منذ نحو العامين، ويقول أطباؤه إنّ ما تبقى لديه للحياة لا يتجاوز السنة.

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