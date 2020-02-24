إليسا ترفع الصوت: دولتنا وقحة.. ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم “بس تا ما يزعل حزب الله”!

تغريدة هجومية للفنانة #إليسا عبّرت من خلالها عن غضبها لعدم توقيف الرحلات من إيران باتجاه لبنان بعد تسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا من امرأة قادمة من إيران.

وكتبت إليسا: “دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، أوقفوا الرحلات من هونيك! بس تا ما يزعل “حزب الله” ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.







