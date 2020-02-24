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بالصورة.. دياب يتنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري!!

February 24, 2020

أفاد الاعلامي سلمان العنداري أن رئيس الحكومة تنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، واصفًا الأمر بالكارثة.

انتشرت على موقع تويتر صفحة من صفحات الجريدة الرسمية تظهر أن رئيس الحكومة حسان دياب تنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.




ولفت الإعلامي سلمان العنداري على صفحته على تويتر إلى انه في حال صحت هذه الانباء فهذا كارثة حقيقية.

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