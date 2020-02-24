بالصورة.. دياب يتنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري!!

أفاد الاعلامي سلمان العنداري أن رئيس الحكومة تنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، واصفًا الأمر بالكارثة.

انتشرت على موقع تويتر صفحة من صفحات الجريدة الرسمية تظهر أن رئيس الحكومة حسان دياب تنازل عن بعض صلاحياته للمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.









ولفت الإعلامي سلمان العنداري على صفحته على تويتر إلى انه في حال صحت هذه الانباء فهذا كارثة حقيقية.