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بعد رفضه الأعتذار.. توقيف الناشط شربل خوري بتهمة القدح والذم بحق باسيل!

February 24, 2020

أشارت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بتوقيف الناشط شربل خوري بعد تحقيق أولي معه على خلفية القدح والذم برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر حسابه في “تويتر” وسيحال على قاضي التحقيق الأول في الجبل نقولا منصور موقوفاً.

ودعا عدد من الناشطين إلى وقفة تضامنية مع خوري أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية (بوليفار كميل شمعون – ثكنة جوزيف ضاهر).




وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن القاضية عون طلبت من خوري مرتين سحب أقواله أو الاعتذار، في نية تركه فوراً إلا أن خوري رفض الاعتذار.

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