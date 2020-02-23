تأجيل استواجب ديما صادق الى موعد غير محدد بدعوى جبران باسيل ضدها

أعلنت الاعلامية ديما صادق انها تلقت اتصالاً من المباحث الجنائية وأعلمتها بتأجيل موعد استواجبها الى موعد غير محدد بدعوى النائب جبران باسيل.

وقالت صادق في تغريدة عبر موقعها على “تويتر”: “اتصلت بي المباحث الجنائية.تم تأجيل استجوابي انا وجينو لموعد غير مُحدد حتى الآن، حاولت معرفة الأسباب، ما من جواب، شكرا لكل التضامن الحالي واللاحق اقتضى التوضيح”.









واضافت في تغريدة أخرى: “كان عندي جلسة استجواب بكرا عالساعة ١٢ انا و جينو رعيدي بالمباحث الجنائية بشكوى مقدمة من التيار ورئيسه جبران باسيل بزعم اني “أحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة”.علماً انه صار في دعوات تضامن كتير كبيرة، بدأت بتظاهرة اليوم بباريس ضد القمع.ليه قولكن تأجلت حتى إشعار آخر؟”.

في المقابل اعلن تجمع “نقابة صحافة بديلة التي كانت قد دعت الى وقفة تضامنية مع صادق تأجيل التحرك مع الإبقاء تحرك تضامني مع الناشط شربل خوري، أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة، الإثنين ٢٤ شباط، الساعة ١٠ صباحاً.”