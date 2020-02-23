قبلان: نتمنى على الزوار وأصحاب الحملات التريث في السفر لاداء الزيارات الدينية

طالب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الإمام الشيخ عبد الامير قبلان اللبنانيين بالتعاون مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس الكورونا والامتثال الى توجيهات وزارة الصحة والجهات الطبية للحؤول دون انتشار هذا الفيروس الخطير.

وقال في بيان: ” نظرا الى أهمية و ضرورة حماية الموطنين اللبنانيين وكافة مواطني الدول التي تعاني من فيروس الكورونا ودعماً لجهود الدول في محاصرة هذا الفيروس والحؤول دون انتشاره في دول أخرى نتمنى على الاخوة الزوار والمعتمرين والحجاج وأصحاب الحملات التريث في السفر لاداء الزيارات الدينية والعمرة حفظاً على سلامتهم ودعماً للجهود المبذولة في محاصرة هذا الفيروس”.