من الليلة سيبدأ الخبز بالإنقطاع من الأسواق!!

صرح رئيس إتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم لـ”النهار” ان اضراب الاثنين مستمر ومن الليلة سيبدأ الخبز بالإنقطاع من الأسواق

واشار ابراهيم في اتصال مع “الجديد” الى ان النقابة ماضية في الاضراب بدءأً من يوم غد حتى “الى ما يشاء الله” بحسب تعبير ابراهيم.









وقال ابراهيم: “ان الاضراب يبدأ الاثنين واليوم عند الليل لا يوجد خبز… ولا تواصل بيننا وبين الحكومة، ماضون في الاضراب الذي يبدا غداً واليوم ليلاً لا خبز في الافران”.

وتابع ابراهيم: “الدولة لا تريد ان تدعم القمح وهي لا تتحمّل مسؤولياتها، نحن لا يمكننا الاستمرار والمشكلة في الطحين والقمح وسعر صرف الدولار”.

وختم ابراهيم بالقول: “متجهون الى الاضراب المفتوح”