هل يصل الجراد الى لبنان؟

نفت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI، وصول جراد إلى لبنان، مؤكدة أن الطقس البارد والرياح الشمالية الغربية تمنع وصوله “حاليا وأوائل الأسبوع المقبل إلى لبنان”.

جاء ذلك في بيان للمصلحة في ما يأتي نصه: “بمتابعة مباشرة من معالي وزير الزراعة الاستاذ عباس مرتضى، تفيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI بخصوص الجراد بما يلي:









1- حسب نشرة منظمة الفاو فإن الجراد منتشر في شمال افريقيا ووصل إلى اليمن.

2- وصل الجراد إلى السعودية ولم يصل لغاية اليوم إلى الأردن، والسلطات الأردنية جهزت ما يلزم للمكافحة.

3- لم يصل الجراد إلى فلسطين المحتلة وإلى سوريا.

4- وصلت أسراب من الجراد إلى جنوب العراق.

5- إن أحوال الطقس في لبنان الباردة مع رياح شمالية غربية باردة وقوية، تمنع وصول الجراد حاليا وأوائل الأسبوع المقبل إلى لبنان.

للضرورة صدر هذا البيان. وسيعقد معالي الوزير اجتماعا طارئا الاثنين الساعة 9,30 لاتخاذ التدابير اللازمة الوقائية، ولإصدار بيان رسمي حول الجراد”.