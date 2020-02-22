“إذا ضيَّعنا الفرصة فسنواجه مشكلة خطيرة”.. “الصحة العالمية”: فرصة احتواء كورونا في العالم تتقلص

حذَّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة 21 فبراير/شباط 2020، من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم تتقلص، وأنه يتعين على الدول التحرك سريعاً؛ للسيطرة على الانتشار.

المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس، وأوضح أن “هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين… إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة. لكن إذا ضيَّعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة”.









سياق الخبر: التصريحات الجديدة لمسؤولي منظمة الصحة العالمية جاءت بعد تأكيد وصول فيروس كورونا إلى منطقة الشرق الأوسط، إذ أعلنت إيران وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا وإصابة عشرات، وبعدها أعلنت كل من لبنان وإسرائيل والإمارات ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الذي أودى إلى الآن بحياة أكثر من 2200 شخص.

تفاصيل أكثر: منظمة الصحة العالمية أعلنت، الجمعة، أن وفداً لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية، غداً السبت. كما أعلنت المنظمة عن تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس كورونا. وأشارت إلى أنها تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا؛ لاحتواء الفيروس.

منذ 31 ديسمبر/كانون الأول، أطلعت الصين منظمة الصحة العالمية على تفشي الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية. وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع “إن.سي.إو.في. 2019”.

إذ تجاوز عدد المصابين في الصين 75 ألف شخص، بالإضافة إلى 2236 حالة وفاة، وأكثر من 18 ألفاً تم علاجهم. أما خارج البر الرئيس للصين، فتم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.

نظرة فاحصة: عزز ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية وإيران وكذلك بمستشفيات وسجون صينية، القلق من انتشار وباء أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص حتى الآن.

إذ قرر العراق والكويت، القلِقان من انتشار الفيروس، منع أو فرض قيود على السفر من وإلى إيران، التي أعلنت عن حالتي وفاة من أصل 13 إصابة جديدة بالفيروس.

بينما باتت منظمة الصحة العالمية تدعو الأسرة الدولية الآن إلى “الضرب بقوة”، من دون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين و1100 بأماكن أخرى في العالم. وقد تراجع عدد الإصابات الجديدة اليومية لأربعة أيام في الصين، لكن اللجنة الوطنية للصحة أعلنت الجمعة، أنه عاد إلى الارتفاع (من 673 قبل يوم إلى 889 على الأقل).

أما مصدر القلق الآخر فهو الإعلان عن عشرات الإصابات بمستشفيَين في بكين، وأكثر من 400 إصابة بسجون البلاد، بينها مئتا إصابة في سجن واحد.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية أن التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس المستجد ستبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

تأتي هذه التطورات في حين وضعت الصين فعلياً عشرات الملايين من الأشخاص في الحجر الصحي بمقاطعة هوبي (وسط) وكبرى مدنها ووهان، مركز تفشي المرض، ويلازم عديد من الصينيين بيوتهم، بسبب إجراءات حجر في مناطق أخرى بالبلاد.