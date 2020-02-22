لبنانيون يردّون على وزير الصحة: #هيا_بنا_نهلع

سخر لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وزير الصحة العامّة حمد حسن الذي قال في مؤتمر صحافي أعلن فيه اكتشاف أول حالة إصابة بفايروس كورونا في لبنان “لا داعي للهلع”. ودشن مغردون هاشتاغ #هيا_بنا_نهلع إضافة إلى آخر بعنوان #سنموت_بعد_قليل تصدر الترند على تويتر في لبنان.
يذكر أن المصابة بفايروس كورونا هي سيّدة كانت على متن الطائرة آتية من مدينة قم إلى مطار بيروت الدولي. وقد نقل الصليب الأحمر السيدة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وُضعت في إحدى غرف الحجر الأربع المُجهّزة بالتقنيات اللازمة.
وقال مغرد تعليقا على كلام الوزير:
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جملة (لا داعي للهلع) مثل جملة (الليرة مستقرة وبخير) الاثنان كذب ما تصدقوهم لما تسمعوهم. #هيا_بنا_نهلع #سنموت_بعد_قليل.
واتهم مغردون المسؤولين بترويج الجدل والكذب في تصريحاتهم.
وكان وزير الصحة اللبناني تلكأ في الإجابة عن سؤال حول وجود جثتين على متن الطائرة القادمة من إيران. وكتب مغرد:
عقدة لسان وزير الصحة @Hamad_hassan20 عند نفيه وجود جثتين على متن الطائرة الآتية من #إيران، ذكّرتني بعقدة لسان وزير المال السابق @alihasankhalil عندما نفى أن يكون موكبه هو مَن أطلق النار أثناء هروبه من المتظاهرين.
كَذِب ودَجَل السياسيين في لبنان!#لبنان
— Ashraf Mashmoushi (@Achraf_ma) February 21, 2020
وتحت شعار #كلّو_إلا_أحاسيس_خامنئي انتقد مغردون وزير الصحة الذي قال “لن نأخذ أي إجراء بخصوص إيقاف الرحلات القادمة من دول معينة قبل استشارة رئيس الحكومة”، مؤكدا أن الموضوع حساس جدا. وسخرت مغردة:
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خدوا وقتكن ما في شي مهم أصلا أرواحنا على حساب إيران وأهم شي مصالح حزب الله وإيران ما تتأثر بشي بلا طعمه … #كورونا
يكفي البلاوي التي تصدرها إلينا إيران حتى كورونا جاء من إيران”!
وعبر مغردون عن غضبهم بعد تداول أخبار تفيد أن السلطات الإيرانية كانت على علم بإصابة السيدة بالفايروس ورغم ذلك سمحت لها بالسفر.
يعني حسب وزير الصحة، #إيران كان معها خبر انو المدام معها #كورونا، وبدل ما تحجر عليها وتطببها، بعتتها ب طيارة ٣٠ ب ٣ أمتار عم تتنفس مع شي ٢٠٠ شخص معتّرين ومش دريانين بالموضوع، طبعاً ما تم الحجر عليهم عند وصولهم إلى بيروت وهنّه حالياً عم يسرحوا ويمرحوا عادي ب #لبنان؟
إيه عال.
— Sara Assaf (@SaraAssaf) February 21, 2020
ونادى مغردون بعزل المسافرين القادمين من مدينة قم الإيرانية.
وقال مغرد:
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بعد شيوع الأخبار عن تزايد عدد الوفيات بفايروس كورونا وبعد أن أقفلت إيران المدارس والجامعات في مدينة قم لحصر تفشي الفايروس، على الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة اتخاذ كل ما يلزم من عزل زوار تلك المدينة فترة حضانة الفايروس ووقف كل الرحلات برا وجوا من وإلى لبنان.
واعتبرت الإعلامية نوال بري:
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كورونا في لبنان.. والناس يلي كانوا بالطيارة مع المريض راحوا ع بيوتهن (ذهبوا إلى منازلهم) بعد الكشف عليهن بالمطار علما إنو العوارض فيهم تبين بعد 10 إلى 15 يوم.. المصيبة مش بكورونا المصيبة إنو اجا ع مزرعة مش عبلد.
وسخرت إعلامية أخرى:
كورونا في #ايران يعني قرّبت…نظرا للتبادل التجاري والميليشياوي والفيروسي قريبا #لبنان #كورونا #العراق #الكويت #الصين #فيروس
— Nadine Kfoury (@NadineKfoury) February 20, 2020
وكتب مغرد آخر:
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يبدو أننا انتقلنا من مرحلة الله يسترنا إلى مرحلة الله رح ياخدنا #سنموت_بعد_قليل.
وطالب لبنانيون بإيقاف الرحلات الجوية إلى إيران.
أنباء غير رسمية من داخل ايران تقول ان اعداد الاصابات بفيروس كورونا تفوق بكثير المعلن عنه رسمياُ.
العراق قرر إغلاق كل منافذه الحدودية مع إيران.. الكويت أوقفت كلّ رحلاتها من والى ايران.
لبنان الذي يستقبل طائرات أتية مباشرة ايران من دون العبور عبر بلد ثالث ماذا سيفعل؟!
— Rima Assaf (@RimaLBCI) February 21, 2020
وسخر مغرد:
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هذا وقد شرفنا المبعوث من إيران المعمم كورونا طبيعي لبنان وسوريا والعراق يشاركو إيران بمآسيها كونوا حلف واحد #سنموت_بعد_قليل.
ويذكر أن حسابات إلكترونية نشطت للدفاع عن إيران ورفضت إيقاف حركة الطيران بين لبنان وإيران. ورمت الحسابات مغردين لبنانيين بالخيانة والعمالة وهما تهمتان لكل من تسول له نفسه الخروج عن القطيع.
وعمدت بعض الحسابات إلى إقحام دول خليجية في الموضوع. وادعى حساب أن عدد المصابين بفايروس كورونا في السعودية أكثر من 327 حالة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلت عن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية “طمأنته الجميع أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد في المملكة، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة”.
واتهم لبنانيون ميليشيات حزب الله الإلكترونية بالدخول على خط الهاشتاغ “للتسبيح بحمد إيران”. وخسر حزب الله توصيفه من فصيل المقاومة إلى ميليشيا قاتلة عابرة للحدود، شأنه شأن بقية التنظيمات المسلحة التي ترهب شعوب المنطقة وتفتك بها.
وفي سياق آخر، تذكر لبنانيون الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها والتي تعتبر الأسوأ منذ عقود، ساخرين من أن فايروس كورونا ليس أسوأ كوابيسهم. وتجتاح البلاد احتجاجات ضد الفساد والطائفية منذ أكتوبر الماضي.
وكتب مغرد:
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لمن يعتقد أن النيزك بات قريبا تمهل الفقر والقحط وكورونا والجراد والحرب كلها ستأتي قبل ذلك… فإذا بقيت حيا ترقّب النيزك #مساؤكم_تفاؤل #سنموت_بعد_قليل.
المصدر: العرب