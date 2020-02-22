لبنانيون يردّون على وزير الصحة: #هيا_بنا_نهلع

سخر لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وزير الصحة العامّة حمد حسن الذي قال في مؤتمر صحافي أعلن فيه اكتشاف أول حالة إصابة بفايروس كورونا في لبنان “لا داعي للهلع”. ودشن مغردون هاشتاغ #هيا_بنا_نهلع إضافة إلى آخر بعنوان #سنموت_بعد_قليل تصدر الترند على تويتر في لبنان.

يذكر أن المصابة بفايروس كورونا هي سيّدة كانت على متن الطائرة آتية من مدينة قم إلى مطار بيروت الدولي. وقد نقل الصليب الأحمر السيدة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وُضعت في إحدى غرف الحجر الأربع المُجهّزة بالتقنيات اللازمة.









وقال مغرد تعليقا على كلام الوزير:

جملة (لا داعي للهلع) مثل جملة (الليرة مستقرة وبخير) الاثنان كذب ما تصدقوهم لما تسمعوهم. #هيا_بنا_نهلع #سنموت_بعد_قليل.

واتهم مغردون المسؤولين بترويج الجدل والكذب في تصريحاتهم.

وكان وزير الصحة اللبناني تلكأ في الإجابة عن سؤال حول وجود جثتين على متن الطائرة القادمة من إيران. وكتب مغرد:

عقدة لسان وزير الصحة @Hamad_hassan20 عند نفيه وجود جثتين على متن الطائرة الآتية من #إيران، ذكّرتني بعقدة لسان وزير المال السابق @alihasankhalil عندما نفى أن يكون موكبه هو مَن أطلق النار أثناء هروبه من المتظاهرين.

كَذِب ودَجَل السياسيين في لبنان!#لبنان — Ashraf Mashmoushi (@Achraf_ma) February 21, 2020

وتحت شعار #كلّو_إلا_أحاسيس_خامنئي انتقد مغردون وزير الصحة الذي قال “لن نأخذ أي إجراء بخصوص إيقاف الرحلات القادمة من دول معينة قبل استشارة رئيس الحكومة”، مؤكدا أن الموضوع حساس جدا. وسخرت مغردة:

خدوا وقتكن ما في شي مهم أصلا أرواحنا على حساب إيران وأهم شي مصالح حزب الله وإيران ما تتأثر بشي بلا طعمه … #كورونا

يكفي البلاوي التي تصدرها إلينا إيران حتى كورونا جاء من إيران”!

وعبر مغردون عن غضبهم بعد تداول أخبار تفيد أن السلطات الإيرانية كانت على علم بإصابة السيدة بالفايروس ورغم ذلك سمحت لها بالسفر.

يعني حسب وزير الصحة، #إيران كان معها خبر انو المدام معها #كورونا، وبدل ما تحجر عليها وتطببها، بعتتها ب طيارة ٣٠ ب ٣ أمتار عم تتنفس مع شي ٢٠٠ شخص معتّرين ومش دريانين بالموضوع، طبعاً ما تم الحجر عليهم عند وصولهم إلى بيروت وهنّه حالياً عم يسرحوا ويمرحوا عادي ب #لبنان؟ إيه عال. — Sara Assaf (@SaraAssaf) February 21, 2020