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إليسا ترفع الصوت بعد وصول كورونا إلى لبنان: لماذا لم تتوقف الرحلات من إيران؟

February 21, 2020

مع صدور إعلان رسمي من وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابة بفيروس #كورونا في لبنان، لا سيما أنّ المصابة بالفيروس أتت على متن طائرة قادمة من #إيران إلى بيروت، عبّرت الفنانة إليسا عن غضبها فغردت على تويتر: “نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟”

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