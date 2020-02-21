ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف لبنان مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان إلى cc/c من ‭CCC/C‬ توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتعزو نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف إذا تخلفت الحكومة في سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لاسيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة، إضافة إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة/عدم السداد في دين الحكومة أصبح في حكم المؤكد بصرف النظر عن التوقيت.









وتعتبر الوكالة إن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.

وتتوقع صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص. كما تتوقع أن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.

المصدر: النهار