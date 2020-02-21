اتحاد نقابات المخابز والأفران يعلن الإضراب بدءا من الاثنين

قررت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والافران الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، اذا لم تتحقق مطالب أصحاب المخابز والافران بدعم القمح والابقاء على وزن وسعر ربطة الخبز كما هو اليوم.









واستهلت الجمعية العمومية بكلمة لرئيس الاتحاد كاظم ابراهيم، رحب في مستهلها بالحاضرين، وقال: “لقاؤنا اليوم هو لوضع الامور في نصابها خصوصا واننا لم نعد نستطيع الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد، خصوصا في ما يتعلق بصناعة الرغيف التي باتت اليوم تعاني الويلات حيث نتكبد خسائر مالية كبيرة تمنعنا من القدرة على الاستمرار”.

وفنّد المشكلة التي تطال كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف ومنها:

– الطحين : كان سعر الطن الواحد 525 الف ليرة لبنانية – أرض الفرن. أما اليوم فقد أصبح 600 الف ليرة لبنانية أرض المطحنة، يضاف اليها كلفة نقل الطن الواحد ما يعادل 30 الف ليرة لبنانية.

– المازوت : سعر طن الواحد كان 825 الف ليرة لبنانية، اما اليوم فقد أصبح 975 الف ليرة لبنانية، على أن يسدد من قيمته 15% بالدولار الأميركي.

– النايلون : كان سعر الطن 3 ملايين ليرة لبنانية اصبح اليوم 5 ملايين ليرة لبنانية.

– الخميرة : كان سعر الصندوق الواحد 24 دولارا اميركيا فأصبح اليوم بـ30 دولارا اميركيا .

– السكر : كان سعر طن السكر بـ 460 دولارا اميركيا فأصبح اليوم بـ 550 دولارا اميركيا، وثمن هذه المواد الاساسية كافة يسدد نقدا وبالدولار الاميركي الذي بات اليوم مفقودا واذا وجد فأن سعره يتراوح بين 2350 و2450 ليرة للدولار الواحد . علما ان سعر الطحين يتم تسديده وفقا للمعايير المطبقة سابقا.

وأشار إلى أنّ “الافران والمخابز تسدد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 25 الف ليرة لبنانية عن كل طن من الطحين، لذلك هناك مصاريف يتحملها اصحاب الافران والمخابز لاستقدام العمال الاجانب تصل الى حدود مليوني ليرة لبنانية عن كل عامل اجنبي. والعامل السوري بحدود 300 الف ليرة لبنانية ما عدا كلفة السكن ونقل العمال، علما ان العامل اللبناني لا يعمل في هذا القطاع”.

واعتبر أنّ “هناك عبء كبير ناتج عن صيانة المعدات والتجهيزات وقطع الغيار وغيرها التي تسدد نقدا وبالدولار الاميركي، اضافة الى الضرائب والرسوم للادارات الرسمية وزارة العمل، وزارة الصحة، الامن العام، المختار، كاتب العدل والتأمين وطوابع ورسوم بلدية وكهرباء ومياه وهاتف ورش مبيدات وغيرها”.

وطالب اتحاد نقابات اصحاب المخابز والأفران المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها البلد ولا يحملون وزرها الى أصحاب الافران .

هذا وأكّد على ضرورة ثبات السعر والوزن لربطة الخبز على ما هي عليه و”على الدولة ان تعمل على دعم شعبها بلقمة عيشه وتأمين حاجة البلاد من القمح جريا على ما كان يحصل سابقا في مثل هذه الظروف الضاغطة، لان المواطن لم يعد يتحمل اي عبء ربطة خبز او خلافها”.3

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الى تفهم واقع صناعة الخبز والعمل لما فيه خدمة ومصلحة الناس.