تسجيل أول حالة كورونا في لبنان… المريضة قادمة من إيران

ما تخوّف اللبنانيون منه، وصل. أول حالة #كورونا في لبنان. أعلنها وزير الصحة حمد حسن اليوم. الجميع ترقّب. الجميع تخوّف. وصلت الحالة قادمة من إيران. علينا الانتباه والوقاية.









إذاً، أعلن الوزير حسن أنّ “المريضة المُصابة بالكورونا وصلت الى مطار بيروت الدولي عند الثانية والنصف من بعد ليل أمس، وكانت تظهر عليها عوارض الرشح وتشكو من ارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلها من المطار الى مستشفى بيروت الحكومي عبر سيارة الصليب الأحمر حيث خضعت للفحوص ووضعت تحت الحجر، إنما الخشية من وضع الركاب الذين غادروا الى منازلهم وكانوا معها على متن الطائرة”.

كما كشف الوزير عن وجود حالتين مشتبه فيهما وهما تحت المراقبة، داعياً الى عدم الهلع في هذا الوقت. وقال أنّ المريضة بصحة جيدة وسنعود الى متابعة حال الرعايا الذين قدموا الى لبنان منذ عشرة أيام”. وتمنّى على كل شخص يظهر عليه أي عارض صحّي الاتصال على الرقم 76592699.

وبعد حادثة الطيري وهلع الأهالي الذي انتهى أخيراً بطلب إخلاء 5 صينين منزلهم في البلدة الجنوبية لعدم مطابقتها مواصفات وشروط العزل، جاءت شائعة وفاة شخصين على الطائرة الإيرانية Mahen – Air رقم الرحلة W5115 التي حطت رحالها في مطار بيروت والآتئة من إيران، لتزيد الطين بلّة وتتسبب بحالة هرج ومرج بعد التأكد من تسجيل 4 وفيات وإصابة 18 شخصاً في #إيران، قبل أن يُفجّر وزير الصحة في مؤتمره الصحافي تأكيد أول حالة #كورونا في لبنان والمريضة موجودة في مستشفى رفيق الحريري.

في حين أكد مسؤول المكتب الصحي في مطار بيروت الدولي الدكتور حسن ملاح لـ”النهار”، أنه “تم نشر شائعة تفيد بوجود جثتين على الطائرة الإيرانية الآتية الى بيروت، ما أدّى الى موجة هلع واتصالات كثيفة لم تهدأ منذ الصباح، مشيراً الى أنّ “الفريق الطبي في المطار توجّه الى الطائرة قبل نزول الركاب وفحص حرارتهم يدوياً قبل نزولهم الى المطار. كما راقب الفريق الحرارة عبر الكاميرات على أرض المطار، بالإضافة الى تعبئة الاستمارات من المسافرين القادمين على متن الطائرة الإيرانية لمتابعتهم طوال أسبوعين والتأكد من عدم ظهور أي عارض خلال هذه الفترة”.

وفق ملاح، “هناك تركيز على بعض الطائرات أكثر من غيرها لا سيما الآتية من دول تشهد تسجيل إصابات في الكورونا، ونعمل على مراقبة القادمين من خلال كاميراتين موجودتين على المدرج الشرقي وكاميراتين على المدرج الغربي من المطار، وهي تعمل على مدار الساعة”