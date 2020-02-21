مؤشر أسعار جمعية المستهلك: ارتفاع الاسعار 45.16%

كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الاول 2019 وحتى 15 شباط 2020.

ولفتت إلى أن اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يومياً:









ورأت “أننا في قلب الانهيار الكبير”، لافتةً إلى أنّ “القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولارا إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر تدفع بعشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية. 40% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة اسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الاسعار مجددا وبشكل كبير”.

ونشرت الجمعية سلسلة قرارات “يمكنها حصر النار في انتظار اطفاء الحريق” على حدّ تعبيرها:

– البدء في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والأملاك العامة وفتح ابواب السجون. من دون ذلك كل الوعود ساقطة.

– توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.

– استيراد الدولة لهذه المواد من دون المرور عبر التجار الكبار.

– الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد. فتح ابواب المنافسة التي تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتبادل التجاري مع لبنان من دون عوائق ومن دون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.

– استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.