الميت يصرخ: ادفنوني! – راجح الخوري – النهار

تماماً مثل مريض ينازع ويستدعي في ساعاته الأخيرة، جمعية أطباء دوليين لمعالجته وإنقاذه من مصيره المحتوم وبئس المصير. كان يمكن ان أقول دعوه يلاقي حتفه، لكن المشكلة ان الموت سيقع أو هو واقع، على هذا الشعب الغشيم الذي طالما عومل كبقرة تحلبها دولة مسخرة، وهي تماماّ كما قال الرئيس حسين الحسيني مجموعة من العصابات المتناحرة أو المتكافلة المتضامنة على النهب، لكنه الشعب الذي تعامل مع الدولة وقادتها بعقلية بقرة تساق الى الحقل وتُعاد الى الزريبة؟

هذه هي النهاية، بعد ٣٠ سنة الدولة غارقة في سلسلة من الإجتماعات مع وفد من البنك الدولي، ستتبعه كما يقال لقاءات إستشارية مع وفود من الشركات الإقتصادية الخبيرة في غسل الجثث ودفن الموتى، وكل هذا لن يؤدي الى أكثر من التفاهم على الوقت الأنسب لإعلان الوفاة ومراسم الدفن!









لماذا كل هذا اليأس القاتل؟ لأن الدولة تغرق في الحمى قبل أسبوعين فقط، من موعد إستحقاق دفع ديونها، أي مشكلة مليار و٢٠٠ مليون دولار تستحق عليها في التاسع من آذار المقبل، ولا تعرف ماذا تفعل حتى الآن، مع ان علي حسن خليل سبق له أن بشرنا قبل سنة، بأن الخزينة فارغة ولا ليرة، فمن اين يمكن ان تدفع هذا المبلغ؟ أمن أموال الناس وودائعهم، أي من المصرف المركزي الذي طالما إتكأت عليه في فواجعها والتقصير، ام تحاول عبر التقسيط والجدولة وما سيقترحه الخبراء الدوليّون، الذين يجري الإستنجاد بهم “الحقونا نحن نغرق”!

قمة المساخر عندما يتحدّث بعض أصحاب المصارف عن ضرورة المحافظة على سمعة لبنان، وسمعة لبنان في الوحل خارجياً، وكذلك داخلياً حيث يقف المودعون شحّاذين قبضة من دولارات أودعوها لديكم، فجاءت عصابات الدولة ونهبتها، وجاء معظم السياسيين والمسؤولين الذين إنتخبهم هذا الشعب البقرة وسطوا على ما تطال أيديهم. قمة المساخر الأخرى اذا صحّ ان أصحاب بعض المصارف حوّلوا ملياراتهم الى الخارج، وقالوا للشعب كن متسولاً على أبوابنا، والإفدح إذا كان بعض هؤلاء إشتروا اليوروبوندز بسعر ١٧ سنتاً مقابل الدولار، ويضغطون الآن من أجل ان يدفع المصرف المركزي، لا حرصاً على صورة لبنان وسمعته، بل حرصاً على تحقيق المزيد من الربح المجبول بدم صغار المودعين! هل تريدون مسخرة أخرى يفاخرون بها عندما يمنِّنون الناس بأنهم رفعوا نسبة ضمان الودائع من خمسة الى خمسة وسبعين مليون ليرة، بما يعني ان الجندي الذي قبض تعويضاً يساوي مئة ألف دولار، أو المغترب الكادح الذي أرسل لعائلته مئة ألف دولار يمكن ان يخسر خمسين في المئة من جنى عمره، ولماذا، لكي تنعم دولة النهب بالملايين والمليارات! أتريدون مسخرة أخرى؟ تذكروا ان ليس في الإمكان إستعادة فلس واحد من المليارات المنهوبة، إلا بعد دهر من المحاكمات والأحكام تدين الذي نهبوها بالسرقة أو بتبييض الأموال، وتقنع بعدالتها الحكومات الغربية، وتذكروا ان الأمر هنا يحتاج الى عملية إنتحارية بالنسبة الى الذين نهبوا وهم الذين يستطيعون حتى الآن توجيه الأحكام ما لم يثبت العكس والأمر يحتاج الى وقت، والغريق لم يعد يملك الوقت، والميت يصرخ ادفنوني! دولة مساخر ونهب، يقرون على العمى، سلسلة رتب ورواتب من دون تأمين مداخيلها، ثم يتبيّن أن تكاليفها مضاعفة، يوظفون عشرات الآلاف انتخابياً وشعبوياً، يفقِرون الدولة ويستدينون من ودائع الناس في المصارف، يخلقون وحشاً إسمه القطاع العام يفلِس الدولة، ويريدون فلس الأرملة من ودائع الناس في المصرف المركزي لستر جرائمهم المتمادية. ليست الشطارة قولكم إن الدولة منهوبة، بل ان تعطونا واحداً من الذين نهبوها لنعلقه في مزبلة!