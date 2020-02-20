دياب يعين زوجته نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها كلودين عون

عيّن رئيس الحكومة حسان دياب زوجته نوار مولوي دياب نائبة لرئيس الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مكان السيدة عبير شبارو ابراهيم.

فقد صدر مرسوم عن رئيس الجمهورية ميشال عون، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بتعيين عقيلة دياب، نوار مولوي دياب، نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها كلودين عون.









وجاء تعيين دياب بدلاً من عبير شبارو ابراهيم التي كانت تشغل هذا المنصب، وهي في الوقت عينه مستشارة الرئيس سعد الحريري لشؤون المرأة.

وأوضحت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” في بيان، عطفا على الأخبار المتداولة عن تعيين نوار مولوي دياب نائبة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلا من السيدة عبير شبارو إبراهيم، أن “مرسوم تعيين أعضائها يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين زوجة رئيس الحكومة كما زوجة رئيس مجلس النواب نائبين لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، هو عرف تم العمل به منذ سنوات، وقد تم الاستناد إليه في تعيين السيدة نوار مولوي دياب بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة البرلمانية”.

وذكرت بأن “مراكز رئيسة الهيئة ونائبتيها كما العضوية في الهيئة، تدخل في إطار العمل التطوعي ولا تستتبع الحصول على مخصصات أو فوائد مالية”.