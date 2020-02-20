بنك عوده يزيد أمواله الخاصة 210 مليون دولار أميركي

التأمت الجمعية العمومية لبنك عوده غير العادية وقررت قبول المرحلة الأولى من المقدمات النقديّة بالدولار الأميركي، من المساهمين، بمبلغ 210 مليون دولار أميركي. كما قررت الجمعيّة تحويل المقدّمات النقدية المذكورة إلى أسهم عاديّة في رأسمال الشركة.

واكد عوده إن نفاذ قرارات الجمعية أعلاه معلق على موافقة مصرف لبنان عليها. وتأتي هذه المقدّمات ضمن المرحلة الأولى من زيادة الأموال الخاصّة التي طلب مصرف لبنان من كافّة المصارف القيام بها.









كما أعرب مجلس الإدارة عن شكره لمساهمي البنك ويرى أن حجم الإقبال هذا يشكّل تجديداً لالتزامهم القيّم الوقوف إلى جانب المصرف، خاصّةً في الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان وهو بمثابة دليل ثقة بأداء البنك، وقدراته.

المصدر: النهار