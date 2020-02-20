نجوى كرم تدعم مبادرة “صنّاع الأمل” وهذا ما قالته عن راعيها!

نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ليلة أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو حمل عدّة لقطات لها أثناء وضع صوتها على المقطع الخاص بها في الأوبريت الأضخم عربياً، الذي شاركت فيه، والذي ضجّت به مواقع التواصل منذ أيام، والخاص بمبادرة “صنّاع الأمل” الهادفة للإحتفاء بأصحاب العطاء.

وكتبت مع الفيديو قائلة: “نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصاً حُبّ الأوطان”، كما توجّهت بالشكر إلى راعي المبادرة ومطلِقها، وهو صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة: “منشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا! فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت #صناع_الأمل”