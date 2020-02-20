إنجاز لبناني في الخارج.. نديم الدويهي نجح في جراحة الروبوت في سويسرا

لمع اسم نديم بدوي الدويهي، الطبيب اللبناني الزغرتاوي والجراح في المسالك البولية والبروستات بعد تحقيقه نجاحات عدة في جراحة الروبوت في سويسرا وخارجها.









وأكد الدويهي لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أن “هذه الجراحة هي ثورة في عالم الطب لأنها تسهل خروج المريض من حالته المرضية بأسرع وقت من دون الخضوع لعملية جراحية كبيرة بواسطة الشق كما انها اكثر دقة ونتائجها مضمونة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدويهي هو أول طبيب قدم امتحانه التطبيقي في سويسرا على حال واقعية في جراحة الروبوت وهو مدير اول مركز مخصص لسرطان البروستات في جنيف ومستشار في جراحة الروبوت في المستشفى الجامعي في جنيف ونائب رئيس قسم جراحة المسالك البولية والروبوت في المستشفى المذكورة ويشرف على 25 طبيبا يدرسون هذا الاختصاص، وأستاذ أكاديمي في جامعة جنيف لطلاب السنة الاخيرة في علم أمراض المسالك البولية.