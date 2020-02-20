مرافقو خيرالدين يعترفون: اعتدينا على محمد زبيب

اوقف فرع المعلومات المشتبه في اعتدائهم على الزميل محمد زبيب، واعترفوا بتنفيذ الاعتداء ليل 12 – 13 شباط الجاري، في شارع الحمرا ببيروت. وقد تعرّف زبيب على احد الموقوفين، في مبنى الفرع اليوم، بعد اجراء مقابلة بينه وبينهم، بناءً على اشارة القضاء.

وتبيّن ان الموقوفين الثلاثة يعملون مرافقين لرئيس مجلس ادارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خيرالدين. واعترف أحدهم بأنه خطط للعملية، علماً بأنه المسؤول عن أمن صاحب المصرف. وعلمت «الأخبار» ان الموقوفين الثلاثة حموا خيرالدين، اذ نفوا اي صلة له بتنفيذ الاعتداء، زاعمين انهم نفذوه بقرار شخصي منهم، بعدما اقترح المسؤول عن حماية خيرالدين ارتكاب الجريمة، «لأن زبيب يهاجم الريس دائماً». واعترف الموقوفون بأنهم راقبوا زبيب ليل 12 شباط، بعدما علموا بأنه سيشارك في ندوة معلن عنها في الحمرا.









وعلمت «الأخبار» ان ضغوطا سياسية و«مصرفية» تُمارس لمحاولة حصر القضية بالموقوفين، علما أن خيرالدين هو من أقرب اصحاب المصارف الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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