“نام الشارع وبلّشت المحاكم”..استدعاء صاحبة “الركلة الشهيرة” الى المحكمة العسكرية

استنكر حزب “سبعة”، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، استدعاء الناشطة ملك حرز الى المحكمة العسكرية والتي قامت بضرب احد مرافقي شهيب بعد أن أطلق النار بين متظاهرين عزّل، واضاف “اليوم ملك وغداً غيرها من الناشطين”.

وحذر السلطة أن “هذا التعامل البوليسي ستكون له تداعيات وعواقب وخيمة”.









وأعلن محمد حرز، زوج الناشطة علوية، أنّ زوجته تبلّغت استدعاءها إلى المحكمة العسكرية، على خلفية الصورة التي أظهرتها وهي تركل أحد مرافقي الوزير السابق، أكرم شهيب، والتي التقطت قبل حوالى 4 أشهر، في بدايات ثورة 17 تشرين اللبنانية، وانتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بل وألهمت ناشطين وفنانين وكتّاباً.

وكتب حرز على صفحته عبر “فيسبوك”، “نام الشارع وبلشت المحاكم، تم تبليغ مرتي بمحكمة عسكرية بسبب هذه الصورة…اهلا بك في قافلة المحاكم هذه البداية حياتي … دعوى ارفعي راسك فيها”.

المصدر: المركزية