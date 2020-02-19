الحريري يرد على باسيل: “متل ما قلت انو الرئيس الظل او لا؟”

أكّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في دردشة مع الاعلاميين “أننا لن نتنصل من المسؤولية بل نتحمل المسؤولية ولست كغيري اتنصل من مسؤوليتي كهؤلاء الذين يحملون الحريري المسؤولية السياسية وبخصوص جدولة الدين العام اذا كان هناك خطة “كل شي بصير” المهم الخطة”.









ورأى الحريري ان “ما يجري في المصارف والهجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هناك افرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا الى هنا”.

وتوجه لمن يقول ان اقتصادنا ريعي بالقول إن “البنوك مدينة بـ 55 مليار للقطاع الخاص فهل هذا اقتصاد ريعي؟”.

ولفت إلى أنّ “المشكلة الاساسية في البلد أن آخر 15 سنة كان نصف الدين في لبنان للكهرباء، لماذا اضطررنا لاستدانة المال للكهرباء وهنا تكمن المسؤولية”..

وأشار الحريري إلى أنه “دائماً بعض الاعلام يريد ان يظهر بأن علاقة الحريري بالمملكة العربية السعودية ليست جيدة وانتم تعلمون أنهم من المزايدين”.

وعلق على ما قاله الوزير السابق جبران باسيل عن عودة طويلة للحريري، وقال: “اذا هو بيقرر ايمتى برجع يعني متل ما قلت انو الرئيس الظل او لاء”؟.

وكان ترأس الحريري عصرا في بيت الوسط اجتماعاً للمجلس المركزي لتيار المستقبل في حضور كتلة المستقبل النيابة وأعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار وفريق عمل مكتب الرئيس الحريري، وتناول الاجتماع التداول في آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.