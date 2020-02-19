جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة في قطر بعد 5 سنوات

التقى سلطان الطرب ​جورج وسوف بعد طول غياب «​ابنته» الوحيدة أثناء وجوده في دولة قطر، التي توّجه اليها وأحيا فيها حفلاً ناجحاً قدّم فيه مجموعة من أجمل أغانيه من ارشيفه الغنيّ.

وكانت الرحلة الى قطر مناسبة التقى في خلالها وسوف ابنته الوحيدة «عيون» بعد نحو خمس سنوات على آخر لقاء، حيث كان هناك يتلقى العلاج بعد إصابته بالجلطة وتعرّف حينها الى زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وأنجب منها ابنته الوحيدة وأسمياها «عيون» . ومنذ ذلك الوقت، حالت ظروف وسوف دون تمكّنه من لقاء طفلته، التي تعيش في بلد آخر، إلاّ أن ذلك لم يمنع التواصل بين الأب وابنته بين حين وآخر، فجورج وندى لا يزالان على اتصال دائم على الرغم من انفصالهما.