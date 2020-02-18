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بالصورة.. ميقاتي يتسوق في السوبرماركت في لندن!

February 18, 2020

مع جنون أسعار السلع الغذائية في لبنان، وإرتفاعها بشكل متزايد يومياً. ومع مصادرة المصارف اللبنانية لأموال المودعين وإعطائهم ما يقارب ال100 دولار أميركي إسبوعياً، دفع بعض السياسيين اللبنانيين لمغادرة البلاد بهدف شراء المواد لغذائية التي اختفت نهائياً من الأسواق اللبنانية من جراء سياسة الفساد المستشري في لبنان منذ عقود .

ورصدت “القدس العربي” تواجد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في سوبر ماركت “سينزبيريز” وسط العاصمة البريطانية لندن برفقة أفراد من اسرته، وعلى وجوههم علامات السعادة والدهشة لأن السلع في لندن هي أرخص بكثير من لبنان.




المصدر: القدس العربي

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