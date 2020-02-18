إليسا تبارك لرامي جمال بألبومه الجديد.. والأخير يرد: انتي مفيش في حلاوه إحساسك.. يا ام قلب دهب!

باركت الفنانة إليسا للفنان رامي جمال بألبومه الجديد، فغردت على حسابها على تويتر: ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي. كل التوفيق والحب

ورد الفنان رامي جمال في تغريدة شاكراً إليسا: الله يباركلي فيكي وف ذوقك وانا اللي بتشرف بالشغل معاكي علشان انتي مفيش في حلاوه إحساسك شكرا جدا يا ام قلب دهب







