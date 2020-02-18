وزارة العدل الإسرائيلية: محاكمة نتنياهو تبدأ في 17 مارس بتهمة الفساد

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس آذار أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وأضافت الوزارة في بيان أن نتنياهو يجب أن يكون حاضرا في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.









وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

ووجهت وزارة العدل الاسرائيلية في 28 كانون الثاني/يناير الماضي إلى نتانياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وكان خصومه قد حشدوا بالفعل أغلبية في البرلمان لحرمانه من الحصانة.

وقدم أفيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام الى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة، حيث سيحاكم نتانياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.