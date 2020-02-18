عون: الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان “موضع معالجة”

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير أن “الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً، هي موضع معالجة للحد من تداعياتهاً، لافتا الى ان “صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة”.

وأكد الرئيس عون، خلال اللقاء الذي حضره السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، أن “الاوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الاوسط عموما وفي سوريا خصوصا اثرت سلبا على الاوضاع في لبنان”، مشددا على “العمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني”.









وشكر الرئيس عون الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سواء في بناء الابراج او التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، او استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وانشاء غرف تحقيق نموذجية.

وكان الجنرال لوريمير قد نقل الى الرئيس عون استمرار المملكة المتحدة بدعم لبنان وخصوصاً الجيش والقوى الأمنية، متمنياً أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.