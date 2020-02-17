يتقاضى 1.91 مليون يورو شهرياً.. نجم باريس سان جيرمان ينصح مبابي بالبقاء مع الفريق

نصح لاعب باريس سان جيرمان السابق، البرازيلي ماكسويل، النجم كيليان مبابي بالبقاء مع متصدر الدوري الفرنسي مؤكداً أنه لا يوجد سبب يدعو اللاعب المرغوب فيه من ريال مدريد الإسباني إلى التفكير في الرحيل.

واستند الدولي البرازيلي السابق في نصيحته إلى أن مبابي مع باريس سان جيرمان ستكون لديه فرصة كبيرة من أجل أن يواصل التطور ويصبح أحسن لاعب في العالم، كما أنه سعيد في باريس، لذلك لا يوجد سبب للتفكير في مغادرة الفريق.









في غضون ذلك كشفت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باريس سان جيرمان، وفي مقدمتهم مبابي نفسه، يهيمنون بدورهم على المراكز العشرة الأولى في قائمة أعلى رواتب للاعبي الدوري الفرنسي ليغ 1، حيث يتقاضى الشاب الفرنسي ثاني أعلى راتب في فريق العاصمة الفرنسية خلف البرازيلي نيمار.

وقالت مجلة “ليكيب” الفرنسية التي أعدت التقرير بالشراكة مع موقع francebleu الفرنسي إن التقديرات التي وضعتها لرواتب اللاعبين ترتكز على صافي الراتب الشهري ولا تشمل المكافآت.

وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين في الليغ 1 من حيث الراتب الشهري كالآتي.

نيمار (باريس سان جيرمان): 3.06 مليون يورو

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 1.91 مليون يورو

تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان): 1.5 مليون يورو

إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): 1.345 مليون يورو

ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 1.2 مليون يورو

ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان): 1.2 مليون يورو

أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان): 1.1 مليون يورو

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان): مليون يورو

ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان): 800.000 ألف يورو

لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان): 750 ألف يورو

وسام بن يدر بقميص موناكو

ومن فريق موناكو الفرنسي كان هناك فقط كل من وسام بن يدر بدخل بلغ 650 ألف يورو وسيسك فابريغاس بدخل بلغ 600 ألف يورو، وهما الوحيدين اللذان اقتربا من قائمة أغلى عشرة لاعبين من خارج نادي العاصمة الفرنسية.

وفيما يتعلق بالأندية الأخرى، يتواجد أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون في قائمة أغلى 30 لاعباً. ففي أولمبيك مارسيليا، هناك ديميتري باييت وكيفن ستروتمان اللذان يتحصل كل منهما على 500 ألف يورو أمام فلوريان توفان الذي يتحصل على 422 ألف يورو وستيف مانداندا الذي يتحصل على 360 ألف يورو.

في ليون، أغلى لاعب هو الهولندي ممفيس ديباي بدخل بلغ 420 ألف يورو متقدماً على حارس المرمى أنتوني لوبيز والذي يتقاضى 400 ألف يورو وبيرتراند تراوري بدخل بلغ 350 ألف يورو.

للإشارة أيضاً هناك ستيفن نزونزي بدخل بلغ 400 ألف يورو من فريق ستاد ريمس، وفي بوردو هناك لوران كوسيلني مدافع أرسنال السابق بدخل بلغ 240 ألف يورو.

وأفاد جيروم كازاديو، مدير التحرير في صحيفة ليكيب، بأن “متوسط الرواتب لأول 30 لاعباً هو تقريباً نفس المعدل خلال الموسم الماضي. والقليل من اللاعبين الجدد الذين انضموا للأندية احتلوا أعلى القائمة”.

سيسك فابريغاس

وسوف تشهد الرواتب ارتفاعاً اعتباراً من الموسم المقبل مع توقيع العقد التلفزيوني الجديد لشركة Mediapro، وانطلاقاً من هذا الصيف ستتم إضافة ما بين 500 و600 مليون يورو على سوق الانتقالات الفرنسي”. “وهذه الزيادة يجب أن تسمح لبعض الأندية بالاحتفاظ ببعض اللاعبين وإعادة تقييم عقودهم أو البحث عن لاعبين من العيار الثقيل”.

أما فيما يتعلق بالمدربين، فلا يزال الألماني توماس توخيل المدرب الأعلى أجراً (باريس سان جيرمان) حيث يحصل على راتب 625 ألف يورو متقدماً على البرتغالي أندريه فيلاش بواش الذي يدرب مرسيليا براتب بلغ 400 ألف يورو. ثم يأتي باولو سوسا في بوردو براتب بلغ 280 ألف يورو ومورينو في موناكو براتب بلغ 280 ألف يورو ثم الفرنسي رودي غارسيا في ليون براتب بلغ 250 ألف يورو.

ويصل متوسط الراتب الشهري للاعب في الدوري الفرنسي إلى 94 ألف يورو وهذا الرقم لا يعكس حقيقة ما يتقاضاه غالبية اللاعبين، الذين يعتمد النجوم منهم على دخول إضافية من الإعلانات، أما في دوري القسم الثاني، فقد انخفض متوسط الراتب إلى أقل من 11 ألف يورو.