جعجع: حزب الله وحده يمكنه وقف انهيار البلد

أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “الانتخابات النيابية المبكرة ستكون عنوان المرحلة المقبلة فور التأكد من أن الحكومة الحالية ستخفق في اتخاذ الاجراءات الانقاذية المطلوبة، وذلك يمكن التأكد منه من أول خطوة عمليّة”.

واعتبر جعجع أن “صيغة المعارضة الجامعة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل، لا تبدو ناضجة بعد، وإذا أراد الحريري ترجمة خطابه والذهاب الى المعارضة فالفريق الوحيد الذي يمكن أن يتّكل عليه هو القوات”.









وفي ردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال جعجع: “الدعوة الى تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن حل للأزمة الاقتصادية هي محاولة للتهرّب من المسؤولية ووحده “حزب الله” يمكنه الآن أن يوقف انهيار البلد وهو قادر على انتشاله ممّا وصل إليه إذا نفّذ 3 خطوات: نزع الغطاء عن حلفائه ومحاربة الفساد بالفعل لا بالقول فقط، والانسحاب من مشاكل المنطقة ووقف تدخّله في اليمن وغيرها من الدول، وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية التي عليها استعادة قرارها الاستراتيجي”.