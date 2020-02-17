صدور القرار الظني بحقّه: ربيع الزين “محرّضاً”!

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج قراره الظني في ملف ربيع الزين و٧ من رفاقه.

واعتبر فعل الزين محرضاً على جناية إحراق مصارف وهو الجرم الذي وجهه إلى رفاقه السبعة. وأحالهم على المحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.









ورفض القاضي الحاج استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها في حق ربيع الزين وتبعاً لذلك يعتبر متوارياً عن الأنظار.

ورد طلب تخلية الموقوفين محمد سرور وجورج القزي، فيما وافق، وخلافاً لرأي النيابة العامة، على تخلية المدعى عليهما جو شليطا وجهاد عبد الحميد العلي بكفالة مليون ليرة لكل منهما.