“البنك الدولي” يُحذّر لبنان!

حذّر البنك الدولي من أن لبنان معرّض لخطر “الانهيار” ما لم يطور نموذج إدارة أقل فسادًا وأكثر شفافية من النظام المطبق في البلاد اليوم.

وقال كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “يحتاج السياسيون إلى التوقف والإنصات، لا يمكنك الاستمرار في فعل ما كنت تقوم به لسنوات عندما ترى ما هو رد الفعل في الشارع، وعندما ترى ما هي حالة الاقتصاد”.









وأمل أن “تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة؛ تحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم، كلها أمور ضرورية”.

ومن جانبها، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة منفصلة مع التلفزيون، أن “الصندوق الذي قرر بالفعل إرسال فريق إلى لبنان، سينظر في إمكانية تقديم مساعدات مالية إذا تأكد من جدية النهج الذي تتبعه الحكومة”.