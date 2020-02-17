قرارات الحواط حيال صرف موظفين في ”الاتصالات”: كاد المريب أن يقول خذوني!

ما ان تسلَّم وزير الاتصالات طلال حواط مهماته رسميا، حتى باشر إجراء تغييرات في وزارة الاتصالات وتحديدا في “مجلس إشراف المالكين على قطاع الخليوي” (OSB)، فعمد الى إنهاء مهمات 10 أشخاص من العاملين في هذا المجلس، بينهم رئيس لجنة الاستثمارات في مكتب الخليوي منذ 18 عاما المهندس آلان باسيل.

وفيما أشيع أن الموظفين الذين اتُّخذ القرار بصرفهم تابعون للتيار العوني، أكدت مصادر في وزارة الاتصالات لـ”النهار” أن جميعهم محسوبون على “تيار المستقبل” من البقاع الغربي وشبعا وبيروت، وأن الوزير عمد في آخر لحظة، الى إضافة إسم المهندس آلان باسيل ليوهم الناس أن الأمر ليس موجها ضد “جماعة الحريري” فقط بل هناك قريب للوزير جبران باسيل، علما أن الاول من بلدة سمار جبيل وليس من البترون.









ووفق المصادر عينها، فإن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء قرار حواط هي رغبة الطرف السياسي الذي سمّاه للحكومة في إدخال متعاقدين جدد من طرابلس، إلا أنها ذكرت أنه عملا بمضمون رأي هيئة التشريع والاستشارات وتوصية اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات، فإنه يجب الامتناع عن توقيع أي عقود جديدة سواء مع استشاريين جدد في “مجلس إشراف المالكين” OSB أو غيرهم في إطار تنفيذ عقدي إدارة الخليوي، على اعتبار انّ من شأن هذا الأمر إعطاء مفاعيل قانونية لعقدين لم يعودا نافذين منذ 31/12/2019.

وتؤكد معلومات “النهار” أن من وضع اسماء هؤلاء هو حمدي درنيقة (المستشار السياسي للنائب فيصل كرامي) الذي يتواجد بشكل دائم في الوزارة، وقد تم تجهيز مكتب له قرب مكتب الوزير الحواط. واعتبرت مصادر متابعة أن درنيقة هو بمثابة وزير الظل ويتصرف كما كان يتصرف السيد نبيل يموت أيام الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، مع صلاحيات إضافية.

وأكثر… فقد قام درنيقة يوم الجمعة الماضي (أي يوم العطلة) بإعطاء أوامره للحرس في مبنى الوزارة الرئيسي في رياض الصلح لمنع دخول أي من الموظفين المطرودين إلى الوزارة لأخذ حوائجهم وأغراضهم. وأعد شخصيا لائحة بالأسماء مع التشدد بمنعهم من الدخول.

والمهندس باسيل هو الأكثر أقدمية في وزارة الاتصالات بشأن الخليوي منذ عام 2002، أي منذ فسخ عقدي الـBOT مع “سيليس” و”ليبانسيل” وإنشاء العقد الموقت NCOC أيام الرئيس رفيق الحريري، وكان رئيس لجنة الاستثمارات في الخليوي منذ عام 2006. وهو معروف بصلابته في القرار وعدم رضوخه للضغوط ونزاهته واستقلاليته عن كل تيار سياسي. ولطالما صمد أمام ضغوط الوزراء المتعاقبين بشأن القرارات التي كانت لا تعجبهم ورفض التأشير أو التوقيع على قرارات كان يرى فيها إهدارا للمال العام. وقد اختلف مع الوزراء المتعاقبين في مسائل عدة ورفض التوقيع والمصادقة على صفقات عدة بمئات ملايين الدولارات ثمن مشتريات وبرمجيات وخدمات، ويعرف تفاصيل الشبكات والمشتريات والأشخاص في شبكات الخليوي والشبكة الثابتة وشركات “تاتش” و”ألفا” و”أوجيرو” وشركات الـ ISPS والـ DSPs.

رأي هيئة التشريع

الى ذلك، وفي ما يتعلق بالاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 5/2/2020 في ما يتعلق بإدارة القطاع الخليوي من شركات خاصة بموجب عقد الإدارة، تؤكد المصادر أنه “أصبح لزاما على الوزير الحواط، وفي إطار هذه التغييرات، اتخاذ موقف صريح وواضح من مضمون هذه الاستشارة، إذ إن القاضيين جويل خوري (رئيسة الهيئة) ومحمد فواز (عضو في الهيئة) اعتبرا في الاستشارة المذكورة أن عقدي إدارة القطاع الخليوي مع شركتي Orascom وZein mtc انتهت مفاعيلهما عند نهاية العام 2019، وانّه يقتضي أن يقوم وزير الاتصالات فورا بإدارة هذا القطاع بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة. وتاليا يفترض في وزير الاتصالات أن يعلم أن كل العقود المتعلقة بتنفيذ العقدين المذكورين، بما فيها عقود الاستشاريين العاملين في الـ OSB والمولجين مهمة مواكبة الشركتين في مهمتهما، هي عقود أصبحت بحكم الملغاة ويجب العمل على إنهاء مفاعيلها وفق القوانين والأنظمة التي ترعى عقدي الإدارة والتشغيل (لا سيما المادة 15 من عقدي الخليوي) من جهة، والقوانين الضامنة لحقوق العمال من جهة أخرى، من دون أي تمييز أو مفاضلة لأحد على أحد وفق معايير المحسوبيات السياسية والفئوية. كما أن على الوزير الحواط أن يصدر بتوقيعه الشخصي هذه القرارات، إذ انها تدخل ضمن دائرة صلاحيته واختصاصه حصراً. ولا يحق لأي شخص آخر أن يتخذ مكانه مثل هذه القرارات وأن يوقعها بدلاً منه حتى لو كانت مشيئة الوزير الضمنية تقتضي ذلك، لا سيما إذا كان الشخص الذي قام بذلك هو ناجي عبود الذي يعمل ضمن فريق “مجلس إشراف المالكين” OSB بصفته مكلفا إدارة هذا الفريق من دون أي عقد إداري، حيث ان إصدار هذه القرارات لا يدخل مطلقا ضمن مهماته المحددة بموجب المادة 15 من عقدي الإدارة والتشغيل، ناهيك بأنه أصبح بموجب إستشارة هيئة التشريع والاستشارات المذكورة أعلاه غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وموقوف عن العمل كبقية زملائه في هذا المجلس”. وتؤكد المصادر أنه “كان يفترض بالوزير أن يتخذ تدبيرا جذريا وحلولا شاملة في كل المواضيع وكل العقود المرتبطة بتنفيذ عقدي الإدارة والتشغيل لشبكتي الخليوي MIC1 و MIC2 على ضوء رأي هيئة التشريع الذي أفاد بانتهاء هذين العقدين في 2019/12/31، وتاليا فإن كل تدبير من نوع نصف الحلول أو الحلول الجزئية لا يمكن أن يفسر الا أنه تفسير كيدي. لذا كان من الافضل برأي هؤلاء أن يصدر الحواط قرارا واحدا بتوقيعه يبلغ فيه كل المستخدمين في مجلس إشراف المالكين على قطاع الخليوي انهاء خدماتهم عملا برأي هيئة التشريع، ويعلمهم أن حقوقهم وتعويضاتهم مضمونة بناء على مضمون البند 6 من المادة 15 من عقد الادارة”.

مَن هم المصروفون؟

في ما يأتي لائحة بأسماء المستخدمين في “مجلس إشراف المالكين” OSB الذين أنهيت خدماتهم بشكل تعسفي وخلافا للقوانين والأنظمة يوم الخميس الماضي (أي بعد يومين فقط من جلسة نيل الحكومة الثقة):

– محمد شعبان: تم استخدامه من الوزير جمال الجراح في العام 2017. هو مستشار الجراح سابقا، ومن “تيار المستقبل”.

– محمد بسام عفيفي: تم استخدامه من الوزير محمد شقير في العام 2019.

– ربيع سليمان: تم استخدامه من الوزير جمال الجراح في العام 2017. وهو من مناصري “تيار المستقبل”.

– زياد ضاهر: تم استخدامه من الوزير جمال الجراح في العام 2018. هو منسق “تيار المستقبل” في بلدة شبعا، وعضو في المكتب السياسي في التيار.

-عمر عبد الرحمن: تم استخدامه من الوزير جمال الجراح في العام 2018. عمره يناهز الـ70 عاما، من البقاع.

– بلال الحسن: تم استخدامه من الوزير جمال الجراح في العام 2018، من “تيار المستقبل”.

– فؤاد فليفل: الأمين العام السابق لرئاسة مجلس الوزراء. تم استخدامه من الوزير محمد شقير في العام 2019.

– حسين الجراح: ابن عم الوزير الجراح. تم استخدامه من الأخير في العام 2017.

– شارلي سعد: تم استخدامه من الوزير الجراح في العام 2018.

– المهندس آلان باسيل: تم طلب الاستعانة به عام 2002 من المجلس الأعلى للخصخصة وبموافقة الوزير جان- لوي قرداحي لإعداد عقد الإشراف والتشغيل NCOC.

تجدر الإشارة الى أن العدد الإجمالي للمستخدمين ضمن “مجلس إشراف المالكين” OSB يبلغ نحو 54 مستخدما، وذلك وفقا للمادة 15 من عقد الإدارة والتشغيل الموقع بين وزارة الاتصالات وشركتي إدارة الخليوي. ويجب ألا يتخطى مجموع التعويضات السنوية التي يتقاضاها أعضاء هذا المجلس 0.1% من الواردات المحصّلة من شركتي الخليوي، أي ما مجموعه نحو 1.8 مليون دولار خلال العام 2019.

المصدر: “النهار”